حملات أمنية مكثفة بالبيضاء و ساكنة منطقة ابن مسيك تستحسن التعيين الجديد‎

هبة بريس – طارق عبلا
تشن مختلف المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية ابن مسيك بالدار البيضاء و طيلة الأيام الأخيرة سلسلة من الحملات المكثفة قادت لتوقيف و اعتقال عدد من المبحوث عنهم و المشتبه بهم و المتورطين في قضايا متفرقة و هو الأمر الذي خلف انطباعا إيجابيا لدى ساكنة المنطقة.
و لاحظ سكان أحياء متفرقة بالبيضاء كاسباتة و ابن مسيك خلال الأسبوعين الأخيرين حركية متواصلة للفرق الأمنية التي تجوب مختلف شوارع المنطقة عبر الدراجات و السيارات الأمنية و حتى المدنية، كما ركزت حضورها و تواجدها بأهم الأحياء التي كانت تعتبر حتى وقت قريب من النقاط السوداء بمنطقة ابن امسيك خاصة تلك التي تشتهر بترويج شتى أنواع الممنوعات.
و منذ تعيين رشيد خدراويل كرئيس للمنطقة الأمنية ابن مسيك قادما لها من منطقة عين الشق ، قامت المصالح الأمنية بالمنطقة بعدد من الحملات استهدفت تجار الممنوعات و بالأخص مروجي حبوب الهلوسة، فضلا على ترصد و تعقب عدد من اللصوص و الذين سقط بعضهم في قبضة عناصر الصقور و التي بدورها أحالتهم على المصالح المختصة.
عودة الأمن نسبيا لأحياء منطقة ابن مسيك و سباتة جعل الساكنة تتفاعل بالإيجاب مع الأمر ، حيث عبرت عديد الفعاليات الجمعوية و الحقوقية عن ارتياحها لمثل هاته الحملات التي تعزز الأمن و ترفع من نسبة الطمأنينة بين الساكنة ، منوهين بالعمل الجبار الذي تقوم به مختلف المصالح الأمنية خلال الفترة الأخيرة.
و كانت أخر هاته الحملات التي شهدتها المنطقة بسباتة مساء أمس ، حيث و بإشراف مباشر من رئيس المنطقة الجديد الذي كان يتواجد مع فرق التدخل الأمني بشكل شخصي تم توقيف و اعتقال أكثر من عشرة أشخاص مشتبه بهم ، فضلا على توقيف عدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم و هم بأماكن مشبوهة و تم حجز عدد من قنينات الشيشة و كمية معينة من المخدرات.
و تواصل الفرق الأمنية لمنطقة ابن مسيك حملاتها المكثفة للقضاء على بؤر و منابع الإجرام تجسيدا للسياسة التي ينهجها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للجهاز الأمني بالمغرب و الرامية لإعادة اسثتباب الأمن بمختلف المناطق الأمنية و هو ما جعل الساكنة تبارك مثل هات الحملات و تنوه بالعمل المنجز و تطالب بمضاعفة المجهود و استمراريته على مدار أيام السنة.
صبري سعيد
في 11:59
السيد رشيد الخضراوي يعتبر من خيرة رجال الامن على صعيد ولاية امن البيضاء وهو مشهود له بالكفاءة والاستقامة ونظافة اليد منذ ان كان نائبا لمنطقة الحي الحسني وما زالت ساكنة الحي الحسني تشهد له بحسن المعملة والاستماع الى الشارع والنزول شخصيا في كل مهمة وحضوره المستمر وهذا ليس اطراءا على الشخص ولكن عمله يشهد له وخير دليل على دلك ما عرفته منطقة عين الشق في الايام الاخيرة من هدوء وامن نسبي ولم يسجل خلالها اي اخلال بقواعد حقوق الانسان او انفلات امني فمبروك لساكنة بن مسيك على التعيين الجديد