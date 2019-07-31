حملات أمنية مكثفة بالبيضاء و ساكنة منطقة ابن مسيك تستحسن التعيين الجديد‎

هبة بريس – طارق عبلا

تشن مختلف المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية ابن مسيك بالدار البيضاء و طيلة الأيام الأخيرة سلسلة من الحملات المكثفة قادت لتوقيف و اعتقال عدد من المبحوث عنهم و المشتبه بهم و المتورطين في قضايا متفرقة و هو الأمر الذي خلف انطباعا إيجابيا لدى ساكنة المنطقة.

و لاحظ سكان أحياء متفرقة بالبيضاء كاسباتة و ابن مسيك خلال الأسبوعين الأخيرين حركية متواصلة للفرق الأمنية التي تجوب مختلف شوارع المنطقة عبر الدراجات و السيارات الأمنية و حتى المدنية، كما ركزت حضورها و تواجدها بأهم الأحياء التي كانت تعتبر حتى وقت قريب من النقاط السوداء بمنطقة ابن امسيك خاصة تلك التي تشتهر بترويج شتى أنواع الممنوعات.

و منذ تعيين رشيد خدراويل كرئيس للمنطقة الأمنية ابن مسيك قادما لها من منطقة عين الشق ، قامت المصالح الأمنية بالمنطقة بعدد من الحملات استهدفت تجار الممنوعات و بالأخص مروجي حبوب الهلوسة، فضلا على ترصد و تعقب عدد من اللصوص و الذين سقط بعضهم في قبضة عناصر الصقور و التي بدورها أحالتهم على المصالح المختصة.

عودة الأمن نسبيا لأحياء منطقة ابن مسيك و سباتة جعل الساكنة تتفاعل بالإيجاب مع الأمر ، حيث عبرت عديد الفعاليات الجمعوية و الحقوقية عن ارتياحها لمثل هاته الحملات التي تعزز الأمن و ترفع من نسبة الطمأنينة بين الساكنة ، منوهين بالعمل الجبار الذي تقوم به مختلف المصالح الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

و كانت أخر هاته الحملات التي شهدتها المنطقة بسباتة مساء أمس ، حيث و بإشراف مباشر من رئيس المنطقة الجديد الذي كان يتواجد مع فرق التدخل الأمني بشكل شخصي تم توقيف و اعتقال أكثر من عشرة أشخاص مشتبه بهم ، فضلا على توقيف عدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم و هم بأماكن مشبوهة و تم حجز عدد من قنينات الشيشة و كمية معينة من المخدرات.

و تواصل الفرق الأمنية لمنطقة ابن مسيك حملاتها المكثفة للقضاء على بؤر و منابع الإجرام تجسيدا للسياسة التي ينهجها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للجهاز الأمني بالمغرب و الرامية لإعادة اسثتباب الأمن بمختلف المناطق الأمنية و هو ما جعل الساكنة تبارك مثل هات الحملات و تنوه بالعمل المنجز و تطالب بمضاعفة المجهود و استمراريته على مدار أيام السنة.

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