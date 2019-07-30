درك مكناس يضع حدا لـعصابة تستهدف ليلا السائقين

ع محياوي ـ هبة بريس

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بجهوية مكناس مع ” مقطع فيديو” منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عصابة خطيرة لقطاع الطرق و هي تستدف ليلا السائقين بين مكناس و فاس، حيث نجحت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي في ظرف وجيز بتعليمات من القائد الجوي للدرك الملكي الذي سهر بنفسه على هذه العملية، من ايقاف شخصين ضمن العصابة الاجرامية للاشتباه في تورطهم ضمن الاعتداء.

و كشفت مصادر لـ ” هبة بريس ” أن أحجار كبيرة وسط الطريق الرابطة بين فاس ومكناس تسببت في حادثة سير خطيرة ليلة الأحد / الاثنين من أسبوعنا الجاري ، بعد اصطدام سيارة خفيفة بأحجار وضعتها العصابة التي كانت مدججة بالسيوف على الطريق بالقرب من مركز نزالة بني عمار التابعة لمولاي ادريس زرهون بهدف سلب السائقين ما بحوزتهم من ممتلكات.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة، للاستماع اليها في محضر قانوني قبل أن يتم تقديمها أمام العدالة بالمنسوب اليها ، فيما البحص لازال جاريا لإيقاف باقي العصابة.

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