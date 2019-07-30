5 أسباب رئيسية لاختيار رينارد مدربا للمنتخب السعودي

هبة بريس ـ رياضة

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، 5 أسباب رئيسية لاختيار الفرنسي هيرفي رينار لتولي تدريب منتخب السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المسحل، “كانت لدينا عدة معايير وضعناها في بداية تسلمنا لملف مدرب المنتخب السعودي، وهو أول ملف عملنا عليه منذ تولي مسؤولية الاتحاد السعودي”.

وأضاف “وجدت 3 أسماء تناسب المعايير التي وضعناها لمدرب المنتخب السعودي… بدأنا التفاوض مع تلك الأسماء ونجحنا في الوصول لاتفاق مع هيرفي رينارد…والمدرب إنجازاته معروفة مع المنتخبات”.

وأشار المسحل إلى 5 أسباب رئيسية للتعاقد مع رينارد وهي:

1- أن يحمل المدرب سيرة ذاتية مميزة.

2- أن يكون على دراية طبيعة اللاعب العربي بشكل عام.

3- أن يكون قد درب في منطقة قريبة من السعودية، مضيفا “لم نكن نرغب في التعاقد مع مدرب لم يعمل من قبل في الشرق الأوسط”.

4- أن يكون لديه رغبة في تدريب المنتخب السعودي.

5- أن يكون قد سبق وشاهد المنتخب ويمكن أن يكون هناك انسجام بينه وبين الأخضر… كل تلك الأمور وجدناها في هيرفي رينارد”.

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