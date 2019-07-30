كلميم:مهتمون يتدارسون تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي

ادريس بن براهيم-هبة بريس

تنظم العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الندوة الافتتاحية لبرنامج” ديناميات محلية من أجل تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي” بمشاركة فاعلين سياسيين ومدنيين وباحثين أكاديميين ومهتمين بالموضوع، وذلك يوم غذ الأربعاء 31 يوليوز 2019 بقاعة الندوات بالخزانة الوسائطية بكلميم ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء.

وتسعى هذه الندوة التي تتناول موضوع ” المشاركة السياسية للمرأة القروية، بين الامكانات الدستورية والقانونية واكراهات الواقع” لملامسة الامكانات التي يتيحها الدستور والقانون الوطني من أجل مشاركة فاعلة للنساء القرويات في الشأن العام، وطرح الاكراهات التي تعترض هذه المشاركة خصوصا على مستوى جهة كلميم وادنون، والخروج بالتوصيات الكفيلة بتشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق تمكين النساء على مختلف المستويات وضمان انخراطهن واستفادتهن من ثمار التنمية محليا ووطنيا.

و يهدف برنامج ” ديناميات محلية من اجل تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي” هو موضوع اتفاقية شراكة موقعة بين العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان ووزارة الداخلية، يستهدف تشجيع النساء على الانخراط في تدبير الشأن المحلي في 7 جماعات قروية بإقليم كلميم من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية وأيام دراسية وتكوينية في الفترة الممتدة ما بين يوليوز ونونبر 2019.

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