وزير الخارجية الأمريكي : امريكا ستواصل العمل مع المغرب لتوسيع التعاون

هبة بريس ـ الرباط

أبرز وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد العرش”، “الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب من أجل الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بومبيو في بيان “باسم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أود أن أهنئ جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية “إن الشراكة القائمة بيننا شراكة استراتيجية تقوم على عملنا على تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل الأمن والاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط “، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المغرب لتوسيع التعاون الأمني، وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية، وتعزيز الفرص الاقتصادية”.

واستحضر السيد بومبيو، في البيان، “الصداقة العريقة” التي تجمع الشعبين والحكومتين المغربية والأمريكية، معربا عن أمله “في توطيد هذه العلاقات في القادم من السنوات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أمس الإثنين في برقية بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن تهانئه لجلالة الملك بمناسبة هذا “الحدث الكبير” الذي يخلد الذكرى العشرين لتربع جلالته على العرش، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب “توسعت وتعمقت في ظل حكم جلالتكم”.

وقال الرئيس ترامب، في هذه البرقية، “أنا مقتنع بأننا سوف نعتمد على اتفاقنا للتبادل الحر، وشراكتنا القوية في مجال الأمن ومختلف علاقاتنا الثقافية والتربوية، من أجل ضمان مستقبل أكثر وثوقا وازدهارا لشعبينا”.

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