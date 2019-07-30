الاندلوسي : جهات تزعجها العلاقة الطيبة بين الملك و الريف

هبة بريس ـ الرباط

يرى نبيل الأندلوسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن عفو جلالة الملك عن مجموعة من معتقلي حراك الريف بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، تأكيدٌ على الرغبة الملكية في إنهاء هذا الملف المؤلم.

وأوضح الاندلوسي، أن الرغبة الملكية في حل الملف بدأت منذ مدة، وتم التعبير عنها في أكثر من مناسبة، من خلال العفو عن عدد من الشباب.

“ويقول المتحدث ذاته ” نستشرف الإفراج القريب بإذن الله، عن جميع معتقلي حراك الريف، لبدء صفحة جديدة وعلاج الجراح، واستئناف مسيرة البناء، والعمل على جعل الريف قطبا إقتصاديا مندمجا مع محيطه، كما نادى بذلك جلالة الملك، سنة 2004 في خطابه عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة”

وعبّر الأندلوسي ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ عن اعتقاده، شأنه في ذلك شأن الكثير من أبناء المنطقة، أن بعض الجهات يزعجها العلاقة الطيبة لجلالة الملك مع المنطقة، والزيارات المتكررة لجلالته لها، مشددا على أن هؤلاء “هم من ساهموا في تأجيج الأوضاع بالمنطقة، ليبقوا وسطاء مابين الريف والمركز، عبر المتاجرة في آلام الناس وأحلامهم”.

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