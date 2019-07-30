مراكش: تدشين مجموعة من المشاريع احتفالا بعيد العرش المجيد ‎

ضاهر محمد؛ مراكش

أشرف والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، و الوفد المرافق له يوم امس الاثنين 29 يوليوز 2019 على تدشين و إعطاء انطلاقة ثلاث مشاريع على مستوى عمالة مراكش، و ذلك في إطار تخليد الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين:

– مشروع إعادة تهيئة و تجهيز المعهد الموسيقي عرصة الحامض باب دكالة بمراكش ، بغلاف مالي قدره 3.000.000,00 درهما بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جماعة مراكش و المديرية الجهوية للثقافة بمراكش؛

– مشروع بناء و تجهيز المركز الصحي بحي المسيرة 3 بمراكش ، بغلاف مالي قدره 3.000.000,00 درهما بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جماعة مراكش و المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش؛

– مشروع بناء المسلك القروي الرابط بين دوار بن عزوز و طريق السلسلة المارة بإعدادية السعديين بجماعة سعادة بمراكش ، بتكلفة إجمالية قدرها 2.500.000,00 درهما بتمويل من صندوق التنمية القروية في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية.

وتهدف هذه المشاريع إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية و دعم التنشيط الثقافي و الفني و كذا فك العزلة على الساكنة القروية.

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