محمد الترك يهدي زوجته دنيا بطمة سيارة فارهة

نُشر بتاريخ :  2019-07-30 - 11:51
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها البالغة بالهدية باهظة الثمن التي تلقتها من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهي عبارة عن سيارة سبورت مازارتي، من أفخم وأغلى أنواع السيارات.

ونشرت دنيا مجموعة صور لهذه السيارة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو“.

وغازلت زوجها، قائلة: ”كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم“.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في فن

تعليق واحد

  1. Driss

    في 12:44

    وحنا مالنا واش شغلنا یشري لها حتی بلان فوق القمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

“البيضاء ضحية التسيير”.. “الشعب” يستعرض تجاربه في أكبر حواضر المملكة‎

هبة بريس – الدار البيضاء في حفل أدبي نظم بالعاصمة الاقتصادية ، قدم الكاتب علي الشعب …