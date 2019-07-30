محمد الترك يهدي زوجته دنيا بطمة سيارة فارهة

هبة بريس - وكالات

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها البالغة بالهدية باهظة الثمن التي تلقتها من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهي عبارة عن سيارة سبورت مازارتي، من أفخم وأغلى أنواع السيارات.

ونشرت دنيا مجموعة صور لهذه السيارة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو“.

وغازلت زوجها، قائلة: ”كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم“.

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