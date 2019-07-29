الملك : يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل حتى ينعم جميع المغاربة بالعيش الكريم

هبة بريس ـ الرباط

قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش إنه قرر إحداث “لجنة خاصة بالنموذج التنموي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة.

وقال الملك، أن هذه اللجنة الخاصة سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل، مشيرا إلى أنه “راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطعيين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا”. وزاد قائلا: “أود التأكيد على أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية آو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي وان تقدم اقتراحات بشأن تجويدها”.

وعلاقة بالمواطن قال الملك “يعلم الله أنني أتألم شخصيا مادامت فئة من المغاربة ولو أصبحت واحدا في المائة تعيش في ظروف من الفقر أو الحاجة”، مشيرا إلى أنه لذلك أعطى أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة.

وأضاف الملك “يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل حتى ينعم جميع المغاربة أينما كانوا وعلى قدم المساواة بالعيش الحر الكريم”،

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