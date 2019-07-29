في خطاب العرش … الملك يطالب العثماني بتعديل حكومي

هبة بريس ـ الرباط

دعا الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، في خطابه بمناسبة عيد العرش رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرفع مقترحات لتعديلات في الحكومة ومناصب المسؤولية في الدولة.

وقال الملك في خطابه اليوم الإثنين، إن المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا ونخبة جديدة، من بينها الحكومة، مكلفا رئيس الحكومة برفع مقترحاته في الدخول السياسي المقبل.

ووجه الملك محمد السادس دعوة للمغاربة، من أجل المساهمة في المرحلة المقبلة بروح مواطنة، بهدف تحسين ظروف المواطنين.

وانتقد الملك المدافعين عن عدم انفتاج بعض القطاعات الاقتصادية المغربية أمام المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم لا يدافعون عن مصلحة المغاربة، وإنما عن مصالحهم الخاصة.

وقال الملك في خطابه، اليوم الإثنين، إنه ينبغي التركيز على الرفع من مستوى الخدمات الأساسية والمرافق العمومية، داعيا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات الكبرى لتشكل عماد النموذج التنموي، ليكون هذا النموذج مدخلا للمرحلة الجديدة، مرحلة قال الملك إن “قوامها المسؤولية وواعدة لما يزخر به المغرب من مؤهلات ونحن قادرون على ذلك”، معبرا عن طموحه “ليلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة”.

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