بمناسبة عيد العرش.. عفو ملكي يشمل 4764 شخصا ضمنهم معتقلي الريف

هبة بريس ـ الرباط

شمل عفو أصدره الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، 4764 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ20 لعيد العرش.

ووفق ما جاء بلاغ لوزارة العدل، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين شملهم العفو الملكي، 4764 شخصا، ضمنهم بعض معتقلي حراك الريف والمحكومين في قضايا إرهابية ممن شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة”، وبعد المراجعات الفكرية التي قاموا بها.

كما شمل العفو الملكي مجموعة من معتقلي حراك الريف، وكذا المحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة” استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيين بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، يضيف البلاغ.

وشمل العفو الملكي الأشخاص الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجين، موزعين على:

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجينة لفائدة 1916 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2477 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد لفائدة 31 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 176 نزيلا

كما شمل العفو الملكي الموجودين في حالة سراح وعددهم 164 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 50 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين

– العفو من الغرامة لفائدة 10 شخصا

وشمل العفو الملكي كذلك، بحسب البلاغ ذاته، عدد من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوي الإعاقة الكاملة، والمسنين والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.

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