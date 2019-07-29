ببوسكورة .. تأسيس الجمعية الوطنية لخدمة السائق المهني

هبة بريس

انعقد يوم أمس الأحد 28 يوليوز ببوسكورة المؤتمر الوطني التأسيسي للجمعية الوطنية لخدمة السائق المهني بحضور أعضاء المكتب التأسيسي وبحضور لافت للسائقين المهنيين وبعض المدعوين.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة التحضيرية أشار فيها إلى أهمية العمل الجمعوي ومدى قدرته على مساعدة السائق المهني، فيما يخص عملية التأطير والتكوين.

وبعد مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه تم انتخاب أعضاء المكتب الوطني للجمعية، بانتخاب جمال اليوسفي رئيسا و حسن الحمداوي نائبا أولا، و ياسين العيد نائبا ثانيا، ومحمد آسيني أمينا للمال، ومحمد أحربيل شريفي نائبا له، و محمد الكحل كاتبا عاما، و عدنان المحياوي نائبا له، إضافة لمستشارين، محمد حييي و صلاح الحجري .

واعتبر أعضاء المكتب أن هذه أول جمعية وطنية تأخذ على عاتقها تشجيع السائق المهني، و تحفظ كرامة السائقين المهنيين و مكتسباتهم وتجويد ظروف عملهم بشكل مهني يؤطره القانون ويحميه.

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