سابقة في هولندا .. انتخاب المغربية خديجة عريب رئيسة لمجلس النواب

نُشر بتاريخ :  2019-07-29 - 10:24
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هبة بريس

في سابقة من نوعها، تم انتخاب الهولندية من أصل مغربى خديجة عريب رئيسة لمجلس النواب فى البرلمان الهولندي.

وحصلت خديجة عريب، النائبة عن الحزب العمالى منذ 1998، على 83 صوتا من أصل 134 خلال عملية التصويت فى مجلس النواب الذى يضم 150 عضوا.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب جيرت فيلديرز انتخاب عريب “يوم اسود فى تاريخ البرلمان” آخذا على الرئيسة الجديدة أنها لا تزال تحتفظ بجنسيتها المغربية إلى جانب الهولندية.

واعتبر النائب المعروف ب”مواقفه العنصرية”، أن “الامر لا يتعلق بها شخصيا، لكن لا يجوز أن يتولى شخص يحمل جنسيتين رئاسة مجلس النواب الهولندى”.

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تعليق واحد

  1. الجالية الولندية

    في 10:54

    هل استفاد الدبلوماسيين المغاربة العاءدين إلى ارض الوطن، من مناصب الجالية المغربية الرفيعة .نحن على يقين على انهم لم يستفيدوا شىءا،،ههههه

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