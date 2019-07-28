القادري من سطات يهاجم الحكومة ويصفها بالفاشلة “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

بلغته الفصيحة المعتادة، أطلق فؤاد القادري القيادي البارز في حزب الاستقلال، (أطلق) سهام انتقاذاته للحكومة الحالية واصفا إياها بالفاشلة والعاجزة وبأنها اعتقلت الدستور والقوانين والشعب المغربي. حيث قال بالحرف ” “هذه الحكومة البئيسة التي قُدر علينا أن نفوض لها أمرنا، وأن تهتم بتدبير شأننا العام، هي حكومة فاشلة قاصرة عاجزة اعتقلت الدستور والقوانين والشعب المغربي، كان حريّ بها أن تجيد البحث وتطور المعرفة حول الشباب حتى تنوع وتوسع العرض المقدم للشباب بما يتماشى والتغيير الجذري الذي عرفته هذه الفئة من الشباب.

وأضاف القادري الذي كان يتحدث أمام حشود غفيرة من مكونات الشبيبة الاستقلالية بجهة الدار البيضاء سطات في لقاء احتضنته الفضاء السياحي كرين بارك بعاصمة الشاوية، (أضاف) قائلا : ” هذا الجيل من الشباب لم يكن يوما عبء على أي أحد، بل هو شباب الأمل وخزّان الأمل، و مُلهم الثورات ومحرك التنمية والثروات، وعلى الحكومة الحالية (يضيف القادري” أن تكون في الموعد حتى تستجيب للمطالب المشروعة لهذه الفئة المتمثلة في الحصول على الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والمساواة والإشراك في الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتفجير الطاقات وتحررها في اطار المساوة وتكافؤ الفرص لبناء شباب قوي يستمد قوته من تاريخه ومبادئه ليشق طريقه بخطى ثابتة.

تصريحات فؤاد القادري القيادي في حزب الاستقلال، جاءت على هامش اشغال المؤتمر الجهوي للشبيبة الاستقلالية بجهة البيضاء سطات الذي احتضنه الفضاء السياحي كرين بارك بسطات تحت شعار ” انخراط الشباب في العمل السياسي اساس التنمية المستدامة”، الذي عرف حضورا متميزا من مختلف القطاعات الفئوية التابعة لحزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

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