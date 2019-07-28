كاتبة تونسية :”هل الرسول حقيقة أم اسطورة؟ ومااسمه الحقيقي؟”!

هبة بريس_ الرباط
تساءلت كاتبة تونسية بنبرة يعتريها الشك حول حقيقة وجود الرسول الكريم وذلك خلال ندوة على هامش مهرجان “تويزا” المنظم بمدينة طنجة.
وقالت الكاتبة في كلمة ألقتها بالمهرجان الذي تنظمه مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، ” هل محمد حقيقة أم أسطورة؟ وهل هو موجود فعلا؟ ما هو اسمه الحقيقي؟ وأين ولد وهل مات بالمدينة؟”.
وأضافت “هناك مصادر قبطية وإغريقية غيرها معاصرة لم تذكر أن هناك رسالة بعثها رجل لأخيه يحكي له عن أحوالهم في غزة ويذكر وجود النبي والواقعة وقعت عام 634 وهذه نقطة استفهام”.
وخلف راي الكاتبة التونسية موجة انتقاد من جهات اعتبرت استضافة الكاتبة التونسية بمثابة حرب فكرية متكاملة الأركان هدفها التعدي على ثوابت المغاربة وفرض توجهات “شاذة” على المغاربة باسم الانفتاح.
عبد الفتاح
في 01:50
لا تلوموا الكلبة
بل لوموا هبة بريس اللتي تنشر مواضيع الغائط
ولد حميدو
في 01:56
في يوم ما سيستقدم لنا عصيد ابليس
يحيى .ا
في 02:15
أنا لا ألومها هي لأنها حرة في اعتقادها بل اللوم كل اللوم على من استدعاهامن بني جلدتنا لتخطب فينا بالكفر و الفجور…لمذا و من هم و ما هو هدفهم؟؟؟ أين أنت يا وزير الأوقاف و الشؤون الدينية من لا يكشف عن عضلاته الا على الأئمة المساكين لتوقيفهم عن الخطابة؟؟؟؟؟
مواطن ستيني
في 02:50
هذه الحكايات الشاذه ماكان لنا ان نسمعها من جاهلة ملحدة في هذا المنبر وحتى مثل تلك الاجتماعات..بابي وامي انت يارسول الله
محمد يحيى
في 03:17
القرآن الكريم ذكر هذا النوع من البشر ، نعم مند الف واربعمائة عام الى اليوم كل مسلم هو غبي ، وانتظرنا هذه النابغة لتخبرنا الحقيقة ، مخلفات بورقيبة التي مررت المساوات في الارث اصبحت تطمع في تحقيق ماهو اكبر ، اللهم صلي على حبيبنا محمد ،
الله المستعان
في 04:08
رضيت بالاسلام دينا وبمحمدا نبيا ورسولا