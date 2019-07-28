رحلة ترفيهية تنتهي بماساة..سقوط فاعلة جمعوية من مرتفع “بواد القنار” ضواحي شفشاون

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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس
صدمة قوية تلك التي خلفها خبر وفاة فاعلة جمعوية تنحدر من مدينة طنجة بعد زوال اليوم الاحد اثر سقوطها من مرتفع بأحد المنتزهات باقليم شفشاون، حسبما افادت مصادر متطابقة.
ذات المصادر قالت ان الهالكة تدعى “يسرى. ك” سقطت من مرتفع جبلي بمنطقة “واد القنار” حيث كانت الفتاة الضحية في رحلة ترفيهية بهذه المنطقة رفقة مجموعة من صديقاتها.
وفور اخطارها هرعت عناصر الدرك الملكي الى المنطقة حيث باشرت تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث الذي شكل صدمة لدى اقارب واصدقاء الهالكة والذين تداولوا صورا لها وشاركوا حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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المجموع 7 آراء
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محسن
في 20:17
رحمها الله. واد أقنار التابع لجماعة السطيحة منطقة خطيرة بكل المقاييس، للأسف ما نشاهده في فصل الصيف تكثر الرحلات بدون أدنى استعداد و لا معرفة بالمجال.
احمد
في 01:32
اللهم ارحم الفقيدة و ارزق ذويها الصبر و انا لله و انا اليه راجعون. و الله حقيقة يجهلها الكثيرون و تتجلى في السبب الحقيقي و المتكرر لسقوط العديد من المصطافين سواء في سفوح الجبال أو لهواة الصيد بالقصبة الذين يمارسون حرفة الصيد التقليدي بالقصبة من أعلى الصخور المحادية لمياه البحر. فبمجرد حدوث حالة سقوط ووفاة لشخص معين ينسبها الغالبية الى فقدانه للتوازن ثم الانزلاق نحو الهاوية. لكن يجب الاستفسار عن سبب ذلك . فهواة القصبة يصطادون لساعات عدة و يتعرضون للفحات الشمس المحرقة مما يتسب لديهم في هبوب حاد للضغط الدموي المصحوب بدوار ثم حدوث حالة الاغماء المفاجئة أي الضربة القاضية بالرغم ممارسة الصياد لهذه الهواية وهو يتواجد على سطح مستو و غير مائل. وقل نفس الشيئ بالنسبة للنساء فيعرفن طبيا بعدم توازن الضغط الدموي لديهن لذلك ينصحن بعدم اقترابهن من السفح المطل على الهاوية لأن ذلك يتسب لديهن بدوار و اغماء مفاجئ . نسأل الله السلامة للجميع و السلام عليكم