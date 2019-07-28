رحلة ترفيهية تنتهي بماساة..سقوط فاعلة جمعوية من مرتفع “بواد القنار” ضواحي شفشاون

نُشر بتاريخ :  2019-07-28 - 19:24
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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

صدمة قوية تلك التي خلفها خبر وفاة فاعلة جمعوية تنحدر من مدينة طنجة بعد زوال اليوم الاحد اثر سقوطها من مرتفع بأحد المنتزهات باقليم شفشاون، حسبما افادت مصادر متطابقة.

ذات المصادر قالت ان الهالكة تدعى “يسرى. ك” سقطت من مرتفع جبلي بمنطقة “واد القنار” حيث كانت الفتاة الضحية في رحلة ترفيهية بهذه المنطقة رفقة مجموعة من صديقاتها.

وفور اخطارها هرعت عناصر الدرك الملكي الى المنطقة حيث باشرت تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث الذي شكل صدمة لدى اقارب واصدقاء الهالكة والذين تداولوا صورا لها وشاركوا حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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