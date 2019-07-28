شاب في عقده الثاني يضع حدا لحياته شنقا بتطوان

اس. بويعقوبي _هبة بريس

وضع شاب في عقده الثاني منتصف اليوم الأحد حدا لحياته شنقا في إحدى أزقة حي جبل درسة بمدينة تطوان وفق ماافادت به مصادر محلية.

واضافت ذات المصادر ان الهالك سبق ران حاول الانتحار في مناسبات عديدة لكنها كانت تنتهي بالفشل بسبب تدخل الجيران قبل ان ينجح هاته المرة في وضع حد لحياته بطريقة وصفت بالماساوية.

وحلت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الفاجعة حيث تم إنزال جثة الشاب وتم نقله للمستشفى الاقليمي سانية الرمل لإكمال تدابير تشريح الجثة والتحقيق.

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