فران: اختتام الدورة الرابعة من مهرجان افران الدولي ببرمجة غنية ونجاح كبير

ع محياوي – هبة بريس

أسدل الستار على مهرجان ” افران الدولي” محققا حضور جماهيريا كبيرا فاق كل التوقعات وصل 180 ألف متفرج هذه الدورة ، حشود غفيرة حجت من جميع مدن المملكة للاستمتاع بفقراته الفنية، حيث تميز ببرمجة متنوعة وتنظيم محكم من قبل المنظمين و الأمن الخاص لشركة العمرة.

وعكس الإقبال الجماهيري على السهرات الختامية للمهرجان ٬ نجاح الدورة، التي نقلت إلى قلب افران أبرز نجوم الغناء العالمي والعربي والوطني، لقي المهرجان الذي دأبت على تنظيمه جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نجاحا كبيراً على كافة المستويات سواء التنظيمية أو الفنية أو الإعلامية و حتى المتابعة الجماهيرية.

سهرة الاختتام ليوم السبت ، ألهب فيها الفنان زهير بهاوي، و kENDJI GIRAC، جمهور منصة ساحة بلادي، في آخر ليالي الدورة الرابعة من المهرجان، وتمكن الفناين من استقطاب حوالي 180 ألف متفرج، غالبيتهم من الشباب، في واحدة من أقوى سهرات هذه الدورة.

وسبق أن أكد زهير بهاوي، في الندوة الصحفية، الذي عقدت بقاعة الندوات، أن مشاركته في مهرجان افران الدولي تشكل واحدة من أقوى التظاهرات الموسيقية، التي شارك فيها، نظرا للتصنيف الذي يحظى به مهرجان افران، معبرا، في الآن ذاته، عن سعادته بمشاركته في هذا المهرجان الذي يعتبر من أكبر المهرجانات الذي داع صيته في ظرف وجيز وطنيا و عالميا .

أما الفنان KENDJI GIRAK فقد أمتع فيهالجمهورالكثيف بأحسن أغاني ألبوماته ذائعة الصيت وسط تجاوب مثير من عشاقه ومعجبيه، الذين رددوا معه جل القطع المؤداة ، ولم يخل العرض من لوحات استعراضية راقصة لمجموعة من الشابات.

وعبر، كينجي خلال ندوة صحفية عن سعادته الكبيرة للمشاركة لأول مرة بمهرجان إفران و ملاقاة الجمهور المغربي الشغوف بالموسيقى، مشيداً بجمالية مدينة إفران الهادئة و مؤهلاتها الطبيعة التي تزخر بها .

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