تعثر مرارا في قراءة كلمة “مُتوَّجين” ..أمزازي في قلب الجدل

هبة بريس ـ الرباط

ظهر وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، وهو يتعثر في تلاوة كلمة ضمن خطاب ألقاه في مناسبة رسمية جدلا في المغرب.

فأثناء إلقائه كلمة خلال مراسم حفل تتويج للتلاميذ المتفوقين، نظم السبت بالرباط، استرسل الوزير في تكرار الخطأ وهو يحاول قراءة كلمة “مُتوَّجين”.

واختلفت ردود الفعل إثر هذه الواقعة بين من اعتبرها “دليلا يكشف سبب فشل منظومة التعليم بالمغرب”، إذ أكد أصحاب هذا الرأي أنه يتعين على وزير التعليم أن يكون متقنا للغة العربية.

في حين قال مدونون آخرون إن “خطأ الوزير وارد، ولا يمكن من خلاله استنتاج أنه غير متوفر على الكفاءة اللازمة لتسيير وزارة التعليم”.

اللغة العربية تحتضر في كلمة الوزير امزازي :المتجين والمتجات😂 سي الوزير نقراو العربية بعدا عاد شوفو لينا الفرنسية😉 Publiée par ‎عبدالعالي الرامي‎ sur Samedi 27 juillet 2019

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