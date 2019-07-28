بعد عقد قرانها.. أبيضار بطلة “زين لي فيك” تعيش صدمة قوية

هبة بريس ـ القسم الفني

جدل كبير أُثير حول الممثلة ، لبنى أبيضار، الشهيرة بدورها الجريء في فيلم “الزين اللي فيك” (much loved) بعد إعلان زواجها اذ تعرضت لموجة من الانتقادات، بعد عقد قرانها على شاب مصري

وكشفت الممثلة لبنى أبيضار أنها تعرضت لهجوم شرس من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وقالت بطلة ” زين لي فيك ” في تدوينتها: ” كنعاني من هجوم خطير أقوى من الهجوم لي تعرضت ليه أيام زين لي فيك لكن هاد المرة دنبي أني حبيت وتحبيت ولقيت ولد الناس لي عوضني مفات..مفهمتش علاش هاد التنمر وعلاش هاد لغل والحسد والغباء راني فعلا مصدومة متوقعتش هادشي كامل ”

ففي مقابل التهاني والتبريكات التي وجهها لها كثيرون، سخر منها آخرون كما استهزؤوا بزوجها، وذلك بسبب دورها في “الزين اللي فيك” .

كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم عبروا عن تضامنهم مع أبيضار واستيائهم من الانتقادات التي وجهها البعض إليها.

“ما تتعرض له لبنى أبيضار من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها دليل على إفلاس مجتمع”، يقول أحد المتفاعلين، مضيفا في جزء من تدوينة له: “أبيضار غامرت بأداء دور سينمائي أدخلها لدائرة السجالات التي لا تنتهي ويتقن المخرج نبيل عيوش خلقها من عدم، لكنه اختيار شخصي يحترم ما دامت عاقلة وحرة في جسدها وصورتها”.

واحتفلت لبنى أبيضار بزفافها، ليلة الخميس، بمدينة مراكش، بحضور مجموعة من الفنانين واﻷصدقاء المقربين بعدما اختارت الارتباط برجل أعمال من أصول مغربية، مصرية، يستقر في الديار الفرنسية.

ونشرت ابيضار أمس الأربعاء تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك قالت فيها ” اليوم عرسي وغنكون عروسة للمرة الثالثة يا ربي تكون الأخيرة ”

وسبق وأن أعلنت بطلة ” الزين لي فيك “، عن هذا الخبر من خلالها منشور تقاسمته مع جمهورها على الفايسبوك : ” هاني رجعت رمضان مبارك لأصدقائي المسلمين كانت مغبراني الخدمة وتحضيراتي لمهرجان كان والأهم تحضيراتي لخطوبتي وعرسي لي غنعلمكم بتفاصيل اكثر قريبا

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