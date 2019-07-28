بعد عقد قرانها.. أبيضار بطلة “زين لي فيك” تعيش صدمة قوية

هبة بريس ـ القسم الفني
جدل كبير أُثير حول الممثلة ، لبنى أبيضار، الشهيرة بدورها الجريء في فيلم “الزين اللي فيك” (much loved) بعد إعلان زواجها اذ تعرضت لموجة من الانتقادات، بعد عقد قرانها على شاب مصري
وكشفت الممثلة لبنى أبيضار أنها تعرضت لهجوم شرس من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وقالت بطلة ” زين لي فيك ” في تدوينتها: ” كنعاني من هجوم خطير أقوى من الهجوم لي تعرضت ليه أيام زين لي فيك لكن هاد المرة دنبي أني حبيت وتحبيت ولقيت ولد الناس لي عوضني مفات..مفهمتش علاش هاد التنمر وعلاش هاد لغل والحسد والغباء راني فعلا مصدومة متوقعتش هادشي كامل ”
ففي مقابل التهاني والتبريكات التي وجهها لها كثيرون، سخر منها آخرون كما استهزؤوا بزوجها، وذلك بسبب دورها في “الزين اللي فيك” .
كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم عبروا عن تضامنهم مع أبيضار واستيائهم من الانتقادات التي وجهها البعض إليها.
“ما تتعرض له لبنى أبيضار من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها دليل على إفلاس مجتمع”، يقول أحد المتفاعلين، مضيفا في جزء من تدوينة له: “أبيضار غامرت بأداء دور سينمائي أدخلها لدائرة السجالات التي لا تنتهي ويتقن المخرج نبيل عيوش خلقها من عدم، لكنه اختيار شخصي يحترم ما دامت عاقلة وحرة في جسدها وصورتها”.
واحتفلت لبنى أبيضار بزفافها، ليلة الخميس، بمدينة مراكش، بحضور مجموعة من الفنانين واﻷصدقاء المقربين بعدما اختارت الارتباط برجل أعمال من أصول مغربية، مصرية، يستقر في الديار الفرنسية.
ونشرت ابيضار أمس الأربعاء تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك قالت فيها ” اليوم عرسي وغنكون عروسة للمرة الثالثة يا ربي تكون الأخيرة ”
وسبق وأن أعلنت بطلة ” الزين لي فيك “، عن هذا الخبر من خلالها منشور تقاسمته مع جمهورها على الفايسبوك : ” هاني رجعت رمضان مبارك لأصدقائي المسلمين كانت مغبراني الخدمة وتحضيراتي لمهرجان كان والأهم تحضيراتي لخطوبتي وعرسي لي غنعلمكم بتفاصيل اكثر قريبا
مغربي
في 09:48
بدورها الجريء ,مذا تعني في الحقيقة هذه العبارة ؟
سمية
في 09:56
السلام عليكم ورحمة الله لا اجد مااقول سوى لا حول ولا قوة الا بالله .ان كان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك فمابال هؤلاء القوم الجهل المنتقدين السيدة تزوجت على سنة الله ورسوله وماكان منها الا ان شاركتكم فرحتها .طوت صفحة سيئة من حياتها لتبدأ حياة جميلة فلنبارك لها ونتمنى لها كل التوفيق في حياتها ولندع الخلق للخالق.
abdo
في 11:02
بالرفاه والبنين انشاءالله
عالم الاغبیاء
في 11:43
Certaines cervelles pauvres en neurones feraient mieux de nettoyer le peu de gélatine qui leur reste dans leur boite crânienne. L’ignorance ne tue pas, mais rend con. De quoi se mêlent toutes ces mauvaises âmes qui ne cherchent qu’à humilier et détruire l’autre. C’est quoi cette société rétrograde ? Pourquoi vous devez toujours intervenir dans les affaires des autres. العلم نور والجهل عار یا معشر الانذال
Stranger
في 12:01
Who are you?
معاق
في 13:17
ابارك لك اختي عرسك واتمنى لك حياة زوجية سعيدة…على الفضوليين والحاقدين ان يكفوا عن سلوكاتهم..فالله تعالى من فوق سبع سماوات اعلم ما في القلوب..وهو الغفور الرحيم