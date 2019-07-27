الرصاص يلعلع في طنجة لتوقيف “بزناز ” هاجم الشرطة بالسيف

هبة بريس ـ طنجة

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة السياحية التابعة لولاية أمن طنجة لاستخدام سلاحه الوظيفي، زوال اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة السياحية كانت قد تدخلت بمنطقة السوق الداخل بالمدينة العتيقة لتوقيف المشتبه فيه بعد إشعار من سيدة كانت ضحية سرقة تحت التهديد بالعنف، غير أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الأمن، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، قبل أن يصيب المشتبه فيه برصاصة ثانية على مستوى أطرافه السفلى بعدما رفض الامتثال وعرّض حياة الشرطيين لتهديد جدي وخطير.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الاستماع للضحايا الذين بلغ عددهم في هذه المرحلة من البحث ثلاثة أشخاص، كانوا ضحية سرقات بالعنف واعتداءات جسدية من طرف المشتبه فيه الموقوف.

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