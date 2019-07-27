امن مراكش يوقف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء أول أمس، من إيقاف شخص مبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة، يشكل موضوع ثلاثة مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وقد تأتّى ضبط المعني بالأمر بعد أن عُثر بحوزته على أشياء مشكوك في أصلها والتي لم يستطع تعليل مصدرها ورغم محاولته تضليل عناصر الشرطة عبر إدلائه لهوية مزيفة، حيث تم التحقق من ذلك عبر القيام بإجراء تقني على بصماته، مما مكن من تحديد هويته الحقيقية والتي اتضح أنه يشكل موضوع ثلاثة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة وسرقة الدراجات النارية وكدا تورطه في أربعة قضايا أخرى تتعلق بسرقة الدراجات النارية.

المعني بالأمر تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لحاجيات البحث والتقديم للعدالة، فيما يتواصل البحث للكشف عن باقي الشركاء أو المساهمين الآخرين المحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا.

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