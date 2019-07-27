العثماني : بح صوتي وأنا أقول إن المغرب هو الأول على الصعيد الإفريقي

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، ان المغرب هو شامة في المنطقة من حيث الأمن والاستقرار والانجاز، موضحا أن المملكة تتوفر على تجربة مهمة جدا في محيطها الإقليمي.

العثماني في كلمة له خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة التجديد الطلابي، والمنظم تحت شعار: “التزام نضالي.. من أجل تعليم وطني ومغرب ديمقراطي”، اليوم السبت بالرباط،

اكد أن المغرب من أهم النماذج التي حافظت على نموذجها المتميز في المنطقة، ولذا، يقول رئيس الحكومة، “نريد من الجيل القادم أن يحافظ على المتحقق من الانجازات وأن يقوي رصيدها لمستقبل أفضل لا أن يبددها”.

وأردف العثماني، لقد بح صوتي وأنا أقول إن المغرب هو الأول في العديد من المؤشرات على الصعيد الإفريقي، من قبيل البنيات الطرقية على مستوى الطرق الوطنية والسريعة، وفي جذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى مناخ الأعمال، ناهيك عن تقدمه المطرد في التنمية البشرية وفي غيرها، معتبرا أن كل هذا ليس بالسهل أو البسيط.

وشدد المتحدث ذاته، أنه لا يمكن مواجهة التحديات القائمة والمختلفة بيد واحدة، بل نحتاج إلى تعاون جماعي ومشاركة واسعة من لدن الجميع، وإلى تضافر الجهود وتكاملها، بالإضافة إلى التحلي بالحكمة، مبرزا أن كل هذه الشروط هي أساس النجاح والاستمرار في المسار الإصلاحي.

وأكد العثماني أنه تم تحقيق الكثير من الأمور الإيجابية على المستوى السياسي والحقوقي، والذي بقي من صور الخلل، يقول رئيس الحكومة، يجب أن يتم تقويمه وعلاجه وفق منهج التدرج.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0