العيون : إبن القائد قطعوا ايديه ورجليه والبحث جار على الجناة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن إبن رجل سلطة الذي تم الاعتداء عليه بمدينة العيون جنوب المملكة ، قد بثرت يداه ورجليه، بعدما محاولات من الاطقم الطبية، حتى اصبحت حياته في خطر فتم بثر اليدين والرجلين، لتأثرهما الكبير بسبب الضرب والكسر وقطع المفاصيل .

وكان إبن رجل سلطة ، قد تم اختطافه من طرف ملثمين مجهولين مباشرة بعد واقعة مقتل قائد بالحكونية بالعيون ، قبل أن يتم العثور على الشاب مقطع الاطراف، وفي محاولة اسعافه تم نقله للمستشفى الجهوي بأكادير، وبعد عدة عمليات جراحية لم تتكلل بالنحاح، ليفقد الشاف أطرافه الاربعة ولازال تحت العناية المركزة، فيما تسابق مصالح أمن العيون الزمن، لفك لغز جريمتين استهدفت أشخاص ينتمون للسلطة، مما يسير في اتجاه وقوف موالين لمرتزقة البوليساريو وراء الواقعتين.

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