ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن عدد من الضحايا في فاجعة ” إجوكاك” من عائلة مسؤول حزبي ب ” البام” كانوا قد لقو حتفهم تحت انقاض انجراف التربة بجبال الحوز.

وكان الضحايا في رحلة العودة من مراكش نحو تارودانت وبالضبط بالجماعة الترابية لتالوين، قبل ان تباغثهم عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار قوية، تسببت في انجراف اكوام من الاثربة والاحجار.

وقالت مصادر الجريدة أن من بين الضحايا، طالبة في كلية الطب والصيدلة، كانت قد حصلت على معدل 18 يخولها للتسجيل في الكلية، لكن الاقدار شاءت ان ينتهي مشوار حياتها بشكل مأساوي بين جبال بالقرب من واد ” توكا الخير ” بالحوز في رحلة عودتها من مراكش نحو تاليون مسقط رأسها، كما ان الهالكة المسماة ” سميرة” قد تمكنت من النجاح في امتحانات ولولج جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنجرير.

واضافت مصادرنا، ان المسؤول الحزبي قد تلقى تعازي من مسؤولين حزبيين بالرباط، خصوصا من حزب البام، وكذلك من المنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح .