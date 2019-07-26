تحت الضغط…العثماني يعزي أسر ضحايا “فاجعة الحوز “

هبة بريس ـ الرباط

تقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتعازيه “الحارة ” لأسر ضحايا ” فاجعة الحوز ”

وقال العثماني، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : « على إثر هذه الفاجعة والمصاب الجلل، أتقدم بتعازي الحارة لذوي الضحايا، سائلا الله تعالى أن يرزقهم الصبر والسلوان ويرحم المتوفين ويتقبلهم في عداد الشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون ».

وعلى سبيل الإخبار، أفاد العثماني، في التدوينة نفسها، أن سيول وفيضانات نتجت عن تساقطات رعضية أسفرت عن « وفاة 11 امرأة 3 رجال وطفل، كانوا على سيارة نقل مزدوج بعد أن طمرتها كميات هائلة من الأتربة والأوحال بدوار « توك الخير » دائرا آسني بإقليم الحوز ».

واستنكر رواد ” الفايسبوك ” التزام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الصمت خصوصا بعد تأخر انتشال جثث الضحايا الذين طمرتهم الأتربة والأوحال في غفلة منهم وهم على متن عربة، أول أمس الأربعاء.

فبينما كانت الجرافات تشتغل ليل نهار، بإمكانيتها البسيطة، التزم العثماني الصمت إذ لم يكلف نفسه حتى تقديم تعزية لأسر الضحايا يعبر فيها عن تضامنه معهم ويحسسهم بأن الحكومة إلى جانبهم، وظل متنقلا في العاصمة الرباط أمس الخميس من نشاط إلى آخر، حيث حضر مراسم تدشين مقر المجلس الوطني للصحافة ولقاء عقدته وزارة الجالية المقيمة بالخارج.

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