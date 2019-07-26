بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي.. سلفيون مغاربة يهاجمون “السبسي”

هبة بريس ـ الرباط

مباشرة بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة، يومه الخميس، اختار أشهر السلفيين المغاربة التفاعل على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتعبير بطريقة مثيرة عن موقفهم بعد وفاة الرئيس التونسي بسبب مواقفه وتصريحاته وخاصة قراره بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بتونس.

ومن بين هؤلاء السلفيين، الشيخ عمر الحدوشي، والذي تفاعل من خلال تدوينة مثيرة للجدل، وصف من خلالها الرئيس التونسي الراحل بـأوصاف صادمة

وإلى جانب الحدوشي، تفاعل الشيخ حسن الكتاني هو الآخر، وعلق على وفاة “السبسي”، قائلا في تدوينته: “قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي قايد السبسي :مرجعيتنا الدستور لا الدين..قال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله: إذا قال أحد مرجعيتنا الدستور وليس القرآن فاقرؤوا عليه الدستور إذا مات”.

وبتونس كتب السلفي التونسي الخميس مجري أن حديثي النبي محمد “اذكروا موتاكم بخير” و”اذكروا محاسن موتاكم وكفُّوا عن مساويهم” لم يثبتا، وعندما سأله أحد المعلقين: “هل هذا منشور يدعوا إلى ويشرع سب الموتى والتجرؤ على حرمة الأموات والموتى؟”، رد مجري: “جاهل مستكبر أقول لك ليس حديثا وتهرف بالجهل والظلم”.

وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وتونس “التدوينات الشامتة” في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي تشاركها عدد من السلفيين المتطرفين في البلدين، مثل الخميس مجري، حسن الكتاني وعمر الحدوشي.

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