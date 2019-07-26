بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي.. سلفيون مغاربة يهاجمون “السبسي”

هبة بريس ـ الرباط
مباشرة بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة، يومه الخميس، اختار أشهر السلفيين المغاربة التفاعل على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتعبير بطريقة مثيرة عن موقفهم بعد وفاة الرئيس التونسي بسبب مواقفه وتصريحاته وخاصة قراره بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بتونس.
ومن بين هؤلاء السلفيين، الشيخ عمر الحدوشي، والذي تفاعل من خلال تدوينة مثيرة للجدل، وصف من خلالها الرئيس التونسي الراحل بـأوصاف صادمة
وإلى جانب الحدوشي، تفاعل الشيخ حسن الكتاني هو الآخر، وعلق على وفاة “السبسي”، قائلا في تدوينته: “قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي قايد السبسي :مرجعيتنا الدستور لا الدين..قال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله: إذا قال أحد مرجعيتنا الدستور وليس القرآن فاقرؤوا عليه الدستور إذا مات”.
وبتونس كتب السلفي التونسي الخميس مجري أن حديثي النبي محمد “اذكروا موتاكم بخير” و”اذكروا محاسن موتاكم وكفُّوا عن مساويهم” لم يثبتا، وعندما سأله أحد المعلقين: “هل هذا منشور يدعوا إلى ويشرع سب الموتى والتجرؤ على حرمة الأموات والموتى؟”، رد مجري: “جاهل مستكبر أقول لك ليس حديثا وتهرف بالجهل والظلم”.
وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وتونس “التدوينات الشامتة” في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي تشاركها عدد من السلفيين المتطرفين في البلدين، مثل الخميس مجري، حسن الكتاني وعمر الحدوشي.
Chido
في 20:59
السلام عليكم.
اظن ان الانسان يجب ان ينظر إلى نفسه. Auto critique. عوض الخوض في اعراض الناس سواء احيا او امواتا. الله يعلم كل ما في قلب الانسان. وهو الحاكم في النهاية في امور الناس وليس بعض (رجال الدين) الله اسمح لينا.
عبد الله
في 21:20
السلفيين ليسوا متطرفين كفاكم كذبا يا من تدعون حرية الراي و التعبير لعنة الله على للكاذبين
موسي
في 22:29
من يحارب الله ورسوله مصيره مزبلة التاريخ
متتبع
في 23:12
حسن الكتاني ذكر فقط بما قاله بنعاشور،
محمد
في 23:43
بغض النظر عن تعليقات المعلقين هناك حقيقة مثل ضوء النهار هو أن الرجل قال في آخر عمره إن مرجعيته هي الدستور وقال إنه لا يبالي بشيء اسمه شريعة وان العدل هو في المساواة بين الولد والبنت في الميراث من الوالدين وهذا يفهم منه أن شرع الله في المسألة ليست عادلا. …
إذن فليختر كل منا هل يحب أن يكون مثله في آخر عمره أم يكون مسلما (بفتح السين وكسر اللام المشددة) لكل ما جاء في الكتاب والسنة. …