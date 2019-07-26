الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدد موعد الجمع العام

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تواريخ الجموع العامة لهياكلها، عقب اجتماع عقدته بمقر الجامعة، أمس الخميس، والذي خُصص لمناقشة النقاط الواردة، في جدول أعمال الاجتماع.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن موعد عقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، هو يوم 15 شتنبر 2019 القادم وتحديدا الساعة الثالثة بعد الزوال، وأضاف البلاغ أن موعد عقد الجمع العام العادي للجامعة، هو يوم 16 شتنبر 2019 ابتداء من الساعة السادسة مساء، فيما حدد، وفق البلاغ موعد عقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية يوم 16 شتنبر 2019 بداية من الساعة 12 ظهرا.

يشار إلى أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وافق على مقترح، يخص فئة الشباب لأندية القسم الوطني الأول، والتي تشارك في بطولة الهواة القسم الوطني الأول، برفع سن لاعبيها من 21 سنة إلى أقل من 23 سنة.

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