الكعبي قريب من العودة للدوري المغربي

هبة سبور

كشفت مصادر صجفية أن الدولي المغربي أيوب الكعبي أصبج على مشارف التوقيع لنادي الوداد الرياضي كمعار لموسم واحد , بعدما وضعه نادي هيبي شينا فورشن الممارس في القسم الممتاز الصيني في قائمة اللاعبين الذين سيغادرون النادي في هذا المركاتو الصيفي.

وخاض الكعبي (26 سنة) هدا الموسم مع هيبي شينا فورشن 15 مباراة نجح في تسجيل 4 أهداف ومزال يرتبط بعقد إحترافي مع الفريق الصيني إلى غاية 31 دجنبر 2020.

يذكر أن الكعبي إنتقل للدوري الصيني في المركاتو الصيفي للموسم الماضي قادما من نهضة بركان مقابل 6 ملايين يورو.

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