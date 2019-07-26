العيون .. بعد مقتل قائد الحكونية بالرصاص ابن رجل سلطة يتعرض لاعتداء خطير

نُشر بتاريخ :  2019-07-26 - 12:12
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ادريس بن براهيم – هبة بريس

على بعد أيام فقط من الجريمة التي وقع ضحيتها قائد الحكونية و الذي وري جثماته الثرى يوم أمس بجماعة فم الواد.استهداف هجوم مجهول نجل رجل سلطة بالعيون ليل الخميس تعرض لإصابات خطيرة استدعت نقله على عجل الى مستشفى الحسن الثاني بأكادير.

الضحية حسب مصادر هبة بريي ابن خليفة قائد بجماعة الدشيرك ،و قد عثر عليه مدرجا في الدماء جراء جروح عميقة بأسلحة بيضاء استهدفت يديه و رجليه و مستوى رأسه .

و باشرت عناصر الأمن تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادث الذي لقي استنكارا واسعا من المجتمع المدني بالعيون.

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