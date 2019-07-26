مؤسسة درعة تافيلالت تكذب بنكيران: لم نستفد من أي درهم من مجلس الشوباني مؤخرا

هبة بريس

على إثر خرجة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، أول أمس الاربعاء في نشاط حزبي بالقنيطرة حول ما أسماه استفادة مؤسسة درعةوتافيلالت للخبراء والباحثين من دعم يقدر بمليون درهم.

نفت المؤسسة في توضيح لها، استفادتها من أي دعم من مجلس جهة درعة تافيلالت بخصوص دورتي برنامج التميز 2017/2018 و2018/2019 .

وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة أن الدعم الوحيد الذي رصد من لدن مجلس الجهة للمؤسسة يتعلق بتنظيم دورتين سابقتين لمنتدى الخبراء والباحثين برسم سنتي 2016و2017 ولا يتجاوز 500ألف درهم صرفت للمؤسسة قبل إنطلاق برنامج التميز الخاص بالمرافقة والتكوين التربويين لمتفوقي الجهة.

هذا ويشار الى أن بنكيران هاجم في كلمته بمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية المنظم بمدينة القنيطرة، ما سماها بالجهات التي منحت مؤسسة درعة تافيلالت “المستفيدة من دعم مجلس الشوباني” من تنزيم دورات تكوينية لفائدة تلامذة المنطقة للتحضير لامتحانات ولوج المعاهد والمدارس العليا.

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