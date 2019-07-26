“هبة بريس” تكشف الحصيلة الاولية لعدد قتلى فاجعة “اجوكاك” بالحوز

نُشر بتاريخ :  2019-07-26 - 02:08
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ضاهر محمد؛ مراكش

بلغ عدد ضحايا فاجعة اجوكاك بالحوز 15 لشخص كحصيلة أولية في الانهيار الجبلي بجماعة إجوكاك التابعة لإقليم الحوز، في حين تواصل عناصر الوقاية المدنية البحث عن مفقودين.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جتث 12 امرأة ضمنهن طفلتين، فيما عثر على 3 جثث لرجلين و طفل قاصر.

والى ذلك تم نقل جنث الضحايا صوب مستودع الاموات بمدينة مراكش، بناءا على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، فيما لايزال مختلف العمال التابعين للمديرية الاقليمية للتجهيز، يقومون بفتح الطريق من اجل تسهيل عملية المرور.

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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمهم

    في 05:55

    اللهم ارحمهم
    وادخلهم إلى جنات النعيم

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