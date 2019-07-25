تحت شعار”خطاب الامل”.. انطلاق مسابقة الكتابة الادبية بسجن تطوان

اسماعيل بويعقوبي _هبة بريس

تحت اشراف المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج انطلقت يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 فعاليات الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للكتابة الأدبية بالسجن المحلي تطوان 2، وهي الدورة التي تنظم هذه السنة تحت شعار: “خطاب الأمل”، ويشارك فيها 29 نزيلة ونزيلا ممثلين عن عشر مديريات جهوية.

وقد شهدت الإقصائيات الخاصة بهذه المسابقة مشاركة 300 نزيلة ونزيلة من مختلف المؤسسات السجنية، موزعين على مسابقة الشعر، الزجل والقصة القصيرة، تأهل منهم 29 نزيلة ونزيلا للمشاركة في المسابقة الوطنية وعرض إنتاجاتهم الأدبية أمام لجان تحكيم مكونة من أدباء وشعراء وباحثين في الأدب.

البداية كانت من مسابقة الشعر وقصائد متنوعة من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، نالت إعجاب الحضور ولجنة التحكيم عى حد سواء.

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