فوزي لقجع يقيم حفل وداع على شرف هيرفي رونار

هبة بريس ـ الرباط

أقام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عصر يومه الخميس 25 يوليوز حفل وداع على شرف السيد هيرفي رونادر، مدرب المنتخب الوطني السابق.

وشكر فوزي لقجع، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد هيرفي رونار، على المجهودات التي قام بها رفقة المنتخب الوطني، مشيدا بالعمل الذي قام به.

وقدم رئيس الجامعة باسم كرة القدم المغربية والمكتب المديري أسمى عبارات الاحترام والتقدير للسيد هيرفي رونار، فضلا عن إهدائه هدية رمزية عربونا عن الود المتبادل.

من جهته، أشاد هيرفي رونار، بالجو الاحترافي الذي عمل به منذ أن تعاقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتدريب المنتخب الوطني الأول، مؤكدا أن المدة التي اشتغل فيها بالمغرب ستبقى خالدة في مفكرته، قياسا للنتائج التي حققها رفقة النخبة الوطنية.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني السابق أن لكل بداية لها نهاية، متمنيا مسيرة موفقة للكرة المغربية مستقبلا.

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