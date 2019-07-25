ثلاثيني اب لطفلين يضع حدا لحياته شنقا بتطوان

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

وضع شاب في الثلاثينيات من العمر حدا لحياته شنقا مساء اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، بمنزل اسرته الكائن بشارع صنوبر حي ليشارة بمدينة تطوان.

مصادر اكدت ان الهالك متزوج واب لطفلين عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل قام بتثبيته بباب منزل اسرته الكائن بالمنطقة المذكورة في ظروف وصفت بالغامضة رغم ان المصادر ذاتها رجحت ان يكون وضعه الاجتماعي قد دفعه لوضع حد لحياته بتلك الطريقة الماساوية.

وقد تم اخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان وعاينت جثة الهالك قبل ان يتم نقلها صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بالمدينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0