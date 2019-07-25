شركة أفيردا اللبنانية تهدر العشرات من ليترات المياه بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

تسببت شاحنة تابعة لشركة «أڤيردا» اللبنانية يوم أمس الأربعاء في إهدار العشرات من لترات المياه الموجهة لصنابير ساكنة الدار البيضاء، الأمر الذي خلق استنفارا خاصا من قبل مسؤولي المنطقة.

وكشفت مصادر خاصة للجريدة على أن ضياع العشرات من لترات المياه جاء نتيجة خطأ خطير ناتج عن قيام ألة لكشط النفايات الملقاة على الأرض بتفجير أنبوب خاص بالماء الشروب الموجه لساكنة إقامات قصبة الأمين بمنطق ليساسفة بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت ذات المصادر أن لترات المياه المهدرة حولت المنطقة لبركة مائية أشبه بمسابح للصغار، قبل أن تستنجد الشركة اللبنانية ومسؤولي المنطقة بعمال شركة ليديك الفرنسية لإصلاح العطب.

هذا ويشار إلى صفقة تدبير قطاع النظافة لمدينة الدار البيضاء ستكلف مجلس المدينة سنويا 982 مليون درهم بالنسبة لشركتي «ديرشبورغ» الألمانية و«أفيردا» اللبنانية في تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء حسب دفتر تحملات جديد لجمع زهاء 3500 طن من النفايات المنزلية يوميا .

ويعطي دفتر التحملات الجديد الحق للشركتين في تدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات ،على أن جمع النفايات سيتم ليلا أي من 10 ليلا إلى 6 صباحا تفاديا للإزعاج الكبير الذي تسببه عملية جمع الأزبال نهارا.

وتعهدت شركة “ديرشبورغ” الألمانية على تدبير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد وبنمسيك، أما شركة “أفيردا” اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق، والصخور السوداء والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع

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