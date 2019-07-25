السيسي يعزي في السبسي: “ستستمر سيرته حية في وجدان الشعوب العربية”

هبة بريس - وكالات
عزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعب التونسي ببالغ الحزن إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم الخميس.
وتقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على “المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور”.
وأشار إلى أن “الرئيس التونسي ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.
Ali
في 15:26
مات رحمه الله عن عمر 92سنة و هو يمارس رئيس دولة.
القزابر
في 17:39
الحمد لله العقبى للسيسي، المسخوط قال لا علاقة لنا بالقرآن، اوا فليقرؤو عليك الدستور الان،
ميت لا محالة.
في 18:53
لله الأمر من قبل و من بعد.
صابرينا
في 22:27
العقبة ليك السيسي المجرم
ولد حميدو
في 01:09
التونسيون يحنون داءما للنظام القديم فاغلبيتهم علمانيون يساريون فحتى حزب النهضة الاسلامي انساق معهم حتى اصبح يطالب بخفض اثمنة الخمور