مصرع 16 شخصا لقوا حتفهم تحت الصخور والاوحال بالحوز + صور

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان سيارة للنقل المزدوج كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء في اتجاه منطقة تالوين بإقليم تارودانت، قد تعرضت للطمر تحت الصخور والأوحال بفعل انهيار صخري مفاجئ، تسبب في فقدان نحو 16 شخصا من ضمنهم أطفال.

وكشفت نفس المصادر، ان عدد الضحايا الذين قدرت عددهم بنحو 16 شخصا والمرجح انهم لقوا حتفهم تحت الصخور والأوحال، بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي ضربت المقطع الطرقي الرابط بين جماعة إجوكاك وآسني، عند النقطة الكيلومترية 230.

وعاشت منطقة اجوكاك باقليم الحوز، مساء أمس الاربعاء، على وقع امطار عاصفية تسببت في انهيار صخري وصف بالمريع

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