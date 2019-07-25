تـــارودانت : مصرع 18 شخصا بسبب الفيضانـات

ادريس بن براهيم_هبة بريس

لقي 18 شخصا مصرعهم في حصيلة أولية في حادث بعد تعرض سيارة كانت تقلهم بين اقليمي تارودانت و الحوز للردم بسبب عوامل صاحبت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة ،حيث أدى انهيار الأتربة و الصخور من فوق الجبال الى ردم السيارة وسط الأوحال.

و نقلت مصادرنا أن صاحب السيارة يتحدر من إحدى جماعات تالوين بتارودانت .و لا يزال البحث جاريا عن جثث الضحايا من طرف السلطات المحلية و عناصر الوقاية المدنية .

يذكر أن أمطارا قوية اجتاحت مناطق مهمة بين تارودانت و الحوز أدت الى فيضانات عارمة ،بسب تقلبات الاحوال الجوية و التي كانت نشرات إنذارية لمديرية الارصاد الجوية الوطنية و التي كانت نشرات إنذارية لمديرية الارصاد الجوية الوطنية قد حذرت منها.

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