تـــارودانت : مصرع 18 شخصا بسبب الفيضانـات

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ادريس بن براهيم_هبة بريس
لقي 18 شخصا مصرعهم في حصيلة أولية في حادث بعد تعرض سيارة كانت تقلهم بين اقليمي تارودانت و الحوز للردم بسبب عوامل صاحبت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة ،حيث أدى انهيار الأتربة و الصخور من فوق الجبال الى ردم السيارة وسط الأوحال.
و نقلت مصادرنا أن صاحب السيارة يتحدر من إحدى جماعات تالوين بتارودانت .و لا يزال البحث جاريا عن جثث الضحايا من طرف السلطات المحلية و عناصر الوقاية المدنية .
يذكر أن أمطارا قوية اجتاحت مناطق مهمة بين تارودانت و الحوز أدت الى فيضانات عارمة ،بسب تقلبات الاحوال الجوية و التي كانت نشرات إنذارية لمديرية الارصاد الجوية الوطنية و التي كانت نشرات إنذارية لمديرية الارصاد الجوية الوطنية قد حذرت منها.
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في 02:19
هذه الظاهرة تسمى انهيار التربة الله يرحم الضحايا و إنا لله وإنا إليه راجعون.