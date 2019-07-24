واخيرا…نهاية مسلسل “سامحيني

2019-07-24 / 10:32 مساءً
11
ربيع بلهواري _ هبة بريس

بعد سنوات من عرض المسلسل التركي المدبلج “سامحيني” على القناة الثانية اسدل الستار اليوم على احداثه بعد ان تم فك جميع عقده الدرامية في حلقته الاخيرة التي عرفت تسارعا غريبا للاحداث وصعودا صاروخيا في ايقاعه الدرامي.

وقد حققت حلقات مسلسل “سامحيني” في المغرب، أعلى نسب مشاهدة في التلفزة المغربية، منذ انطلاق عرضه على القناة الثانية، قبل سبع سنوات، وبالضبط عام 2013.

ووصل عدد حلقات مسلسل “سامحيني” إلى ما يقارب 2000 حلقة.. وقد سبق أن زار أبطاله المغرب للقاء الجمهور في تظاهرات، أو عبر برامج، وكذلك شاركوا في إعلانات تجارية.

يذكر ان فعاليات هذا المسلسل قد خلقت سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وذلك من طول حلقاته ورتابتها ولكن نسب مشاهدته تؤكد أن هناك الكثير ممن يهتم بهذه النوعية من الاعمال.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فيلمان مغربيان يشاركان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فيلمان مغربيان يشاركان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

2021-10-01 / 1:13 مساءً
Photo of فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

2021-09-25 / 8:04 مساءً
Photo of بعد تعافيها.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو وتعلق : “وداعا”

بعد تعافيها.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو وتعلق :…

2021-09-24 / 10:43 صباحًا
Photo of بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على متابعيهم للتواصل معهم

بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على…

2021-09-20 / 9:12 صباحًا
Photo of رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي زوجة اسمها ابتسام”

رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي…

2021-09-18 / 3:57 مساءً
Photo of إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021

إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة…

2021-09-18 / 2:02 مساءً
Photo of أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

2021-09-17 / 2:55 مساءً
Photo of مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة عيد ميلادها

مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة…

2021-09-17 / 1:34 مساءً
Photo of أسماء لمنور تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها و معاناتها مع مرض ابنها

أسماء لمنور تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها و معاناتها…

2021-09-16 / 2:54 مساءً
Photo of بعد أشهر على الحادث الأليم.. أمينوكس و دون بيغ يستأنفان تصوير مشاهد كليبهما

بعد أشهر على الحادث الأليم.. أمينوكس و دون بيغ…

2021-09-16 / 1:37 مساءً

‫11 تعليقات

  2. انا والله العظيم مكانتبعوش لا هو ولا غيرو ملي بداو هاد المسلسلات التركية تغزو البيت المغربي ههههه دبا يعاودوه غير صبرو غيجي لي اكثر منو هههه الحاصول خلاها المثل لي ماقادو فيل زادوه فيلة

  3. بسببه حذفت 2M من القائمة.الأمية عندنا بالإظافة إلى عدم القرائة و الكتابة هناك الأمية الأخطر و هي البحث عن التفاهات…اللهم نور عقولنا

  4. تكليخ الشعوب
    منهجية الانظمة الفاسدة
    للاسف اناس تأثرو بالمسلسل و طفلة صغيرة شاهدتها بأم عيني تبكي على وفاة احدهم في المسلسل لا اعرف من يكون لاني اصلا لم اشاهد ولا حلقة منه ابدا ..
    نساء تأثرن بالاحداث وبكبن كثيرا و عشن هموم المسلسل مع ممثليه وكانه واقع اسري
    للاسف ال اين وصلت العقلية
    تاثر بكاء اهتمام و بالمقابل لا احد يبكي لدينه لمشاكله لهموم اهله لا يبكي على اقاربه

  10. الشعوب اللقطة دائما ما تستورد ما تدين به شعوبها اما الخصوصية فهي فقط في الطاعة العمياء من المصرية إلى المكسيكية إلى التركية ومذا بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق