واخيرا…نهاية مسلسل “سامحيني

ربيع بلهواري _ هبة بريس

بعد سنوات من عرض المسلسل التركي المدبلج “سامحيني” على القناة الثانية اسدل الستار اليوم على احداثه بعد ان تم فك جميع عقده الدرامية في حلقته الاخيرة التي عرفت تسارعا غريبا للاحداث وصعودا صاروخيا في ايقاعه الدرامي.

وقد حققت حلقات مسلسل “سامحيني” في المغرب، أعلى نسب مشاهدة في التلفزة المغربية، منذ انطلاق عرضه على القناة الثانية، قبل سبع سنوات، وبالضبط عام 2013.

ووصل عدد حلقات مسلسل “سامحيني” إلى ما يقارب 2000 حلقة.. وقد سبق أن زار أبطاله المغرب للقاء الجمهور في تظاهرات، أو عبر برامج، وكذلك شاركوا في إعلانات تجارية.

يذكر ان فعاليات هذا المسلسل قد خلقت سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وذلك من طول حلقاته ورتابتها ولكن نسب مشاهدته تؤكد أن هناك الكثير ممن يهتم بهذه النوعية من الاعمال.

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