بن كيران : “قُْلْت العثماني لدرتي لشكر وزير غادي نخرج ليك”

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، على أنه وقف سدا منيعا ضد استوزار ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال حكومة سعد الدين العثماني الحالية.

وأضاف بن كيران خلال حديثه المطول اليوم بالملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة، قائلا :”لشكر كان سيكون وزيرا في الحكومة …ومولت لسعد إلا درتي لشكر غا نخرج ليك…وغدا تقلبات الأمانة العامة ….ولشكر مكانش فالحكومة ودابا راه يبكي ويولول وكيكوليهم دابا أنا اش طلعلي من هادشي لأن هوما خصهوم ديما يطلعوا شي حاجة من شي حاجة “.

واسترسل عبد الإله بن كيران مقطرا الشمع على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرأسه ادريس لشكر بالقول :” أنا مكنتكلمش على الإتحاد الاشتراكي ديال الرجالة لي كان أكبر من ديال بن بركة وبوعبيد وديال الجباري وعمر بن جلون الله يرحموا …“، مضيفا :”نعم هذه هي الحقيقة وخصنا نعتارفوا بيها“.

وفي استمرار هجومه على الاتحاد الاشتراكي، استنكر تصويت اخوانه في حزب العدالة والتنمية على لحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، مشيرا إلى أن أقل الإيمان الاقتداء به والامتناع على التصويت

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