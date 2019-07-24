أكادير : تعيين الدكتور حمائز عميدا بالنيابة لكلية اللغات

نُشر بتاريخ :  2019-07-24 - 19:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم تعيين الدكتور حسن حمائز عميدا بالنيابة لكلية اللغات و الفنون و العلوم الإنسانية بايت ملول بكلية الاداب و العلوم الإنسانية وهو أستاذ متخصص في اللسانيات.

و يعد الدكتور حسن حمائز من بين الأساتذة الجامعيين الذين تررد صداهم خارج أسوار جامعة إبن زهر ، و كسب إحترام الجميع من طلبة و أساتذة وجمعيات المجتمع المدني.

قبل ان يقوذه شغفه في مجال الإعلام و الصحافة الى خلق أول إجازة للصحافة بالجامعة المغربية ، الإجازة المهنية في التحرير الصحفي، حيث ساهمت هذه الإجازة في تكوين أفواج مهمة من طلبة الإعلام الذين يشغلون مراكز مهمة في الإعلام الوطني .

و أسفرت جهوده أيضا الى خلق ماستر التحرير الصحفي و التنوع الإعلامي فاتحا المجال أمام البحث الأكاديمي في مجال الإعلام و الصحافة .

و بفضل كفاءته العلمية وتواصله الدائم أسس الدكتور حسن حمائز المرصد الجامعي للدراسات و الأبحاث حول الإعلام و الإتصال و منه إنبثق المنتدى الدولي للإعلام الذي إستضاف كبرى المنابر الدولية ، كما تعزز المنتدى باتفاقية شراكة مع معهد الجزيرة للإعلام ، حيث يستفيد الطلبة من تكوين في الإعلام من خلال مدربين بمستوى عال و معتمدين دوليا ، و تمنح للمستفيدين أيضا دبلومات من معهد الجزيرة .

الدكتور حمائز هو بين الأساتذة الجامعيين الذين حصلو على دكتوراه الدولة ، و منها اشتغل في مسلك اللغة العربية قبل أن يصبح منسقا للمسلك ثم رئيسا للشعبة بفضل تفانيه في عمله و حرصه على مصلحة الأساتذة و الطلبة على حد سواء . و له عدة مؤلفات نذكر منها : ( التنظير المعجمي والتنمية المعجميةفي اللسانيات الحديثة و الاتصال الجماهيري و التنوع الإعلامي.

و قد شارك أيضا في عدة ندوات محلية جهوية وطنية و دولية في مجالات اللسانيات و اللغة و التواصل و الإعلام .

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2 تعليقان

  1. يس

    في 23:19

    نعم الرجل

  2. مبارك أزارا

    في 13:14

    نعم الرجل. بالتوفيق له في مهمته الجديدة.

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