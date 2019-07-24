جريمة قتل بشعة ببرج مولاي عمر بمكناس

ع محياوي - هبة بريس

لقي شاب مصرعه حسب مصدر لـ ” هبة بريس” من عين المكان، اليوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري، متأثرا بجروح غائرة، في حادث اعتداء، وقع في حي برج مولاي عمر بالقرب من حمام كريشة.

واضاف ذات المصدر، أن مشاداة وملاسنات تطورت بين شابين أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وهو ما قاد الطرفين الى الاستعانة بالسلاح الأبيض، قبل ان يقوم أحدهما بتوجيه طعنة قاتلة بسيف لغريمه تاركا إياه مدرجا في دمائه .

وفور علمهم بالخبر ، حلت على الفور العناصر الأمنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين وتم القبض على الجاني ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات الوفاة.

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