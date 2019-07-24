صالون للتدليك بحي كليز الراقي يتحول الى وكر للدعارة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ساكنة اقامة “داني” المتواجدة بزاوية زنقة الحرية وزنقة طارق بن زياد العمارة 4 بحي كليز، تقدمت بشكاية لوالي جهة مراكش اسفي، تطالب من خلالها بالتدخل وفتح تحقيق في تحول صالون للتجميل والتدليك إلى “وكر لدعارة الفتيات والمثليين”.

وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد سبق لساكنة الاقامة ان اشعرت المسؤولين بالتسيب والاخلال بالحياء الذي يعرفه الصالون داخل الاقامة، كما سبق ان تم تنبيه مالكته ودعوتها إلى الاحترام ووقف المخالفات، التي يتضرر منها السكان وتسيء لهم، إلا ان لاشيء تغير.

وكشفت دات الشكاية، ان الصالون تحول إلى وكر للدعارة بالنسبة للإناث والذكور، بسبب توافد شخصيات مختلفة الأعمار و”الجنسيات” طيلة الليل وواضحة النهار إلى الصالون، الذي يبقى مفتوحا حتى الساعات الأولى من الصباح مع إطلاق العنان للموسيقى الصاخبة.

وسبق ان تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش مؤخرا من مداهمة حمام للتدليك بحي كليز الراقي واعتقال 11 فتاة وثلاثة شبان.

وتمت مداهمة الحمام من طرف عناصر الشرطة القضائية مباشرة بعد توصلها بشكاية من ساكنة العمارة تتعلق بالنشاط المشبوه داخل حمام التدليك.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معهم قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم على النيابة العامة من أجل المنسوب اليهم.

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