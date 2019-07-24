دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا

نُشر بتاريخ :  2019-07-24 - 15:32
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هبة بريس - وكالات

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تناول ثلاث وجبات من السمك أسبوعيا، يقلل بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الأربعاء، بأن باحثين في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان جمعوا بيانات نحو نصف مليون شخص، على مدار 15 عاما في الدول الأوروبية.

وأظهرت الدراسة الخاصة بالوكالة أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء انخفض بنسبة 12 في المئة بين أولئك الذين يواظبون على تناول السمك على نحو أسبوعي، 3 مرات على الأقل.

وضرب الباحثون أمثلة على الأسماك التي تحمي من سرطان الأمعاء، ومنها الإسقمري والسلمون، التي يعتقد أنها تقلل أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ووفق الباحثين فإن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والتي تربط بين استهلاك الأسماك وسرطان الأمعاء.

وقالت الدكتورة آنا دياز فونت، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، الذي مول البحث، إن هذه الدراسة الضخمة تضيف أدلة علمية جديدة تؤكدا أن استهلاك الأسماك يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

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