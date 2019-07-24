بنكيران: ملي عفاني سيدنا من رئاسة الحكومة قلت ليه “جزاك الله خيرا”

هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة السابق ، عبد الاله بنكيران، أن قرار اقالته من رئاسة الحكومة، لم يكن بالخبر الحزين أو المفجع.ذ
بنكيران، قال في كلمته في اللقاء الذي تنظمه شبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الاربعاء، بندينة القنيطرة: “اقسم بالله أن يوم اقالتي من الحكومة كان يوم سرور وبشرت به زوجتي
مالي أنا ومال رئاسة الحكومة”.
وتابع الأمين العام السابق للحزب قائلا:” سيدنا عيط ليا المرة الاولى ملي تصدرنا الانتخابات و تعاونت معاه، عاودو صوتو علينا الناس وطلعت لكن جاء قرار اعفائي”، مسترسلا بالقول:”وملي عفاني سيدنا قلت ليه جزاك الله خيرا كنت مقلا فخففتني يا جلالة الملك”.
هو الملك، يقول بنكيران، و”رئيس الدولة اللي عندو الخريطة وشاف بلي ماشي من المصلحة نبقى وعفاني اذن فين المشكل”.
مهاجر
في 14:56
أودي الله يهديك.بارك من الكلام الفارغ
عزيز
في 15:55
بنكيران عاقو به الكبار ولا رايم الصغار:الشبيبة.يستغل عدم خبرتهم وحماسهم واندفاعهم ونزعاتهم المغامراتية والبطولية والتي هي من خصائص ين المراهقة والشباب ويجدون في تخريفات بنكيران ضالتهم وهو يعي أنه يستغلهم وهنا قمة المكر.
كمال
في 16:01
لغة الخشب.والله ماكرهتي تبقى فيها للابد
حميد
في 16:35
وسييير اعطينا بالتيسااااااااااع…. المغاربة مبقاوش تيحملو فيك الشعرة..
إلياس
في 19:41
سير فحالك بعد علينا كرهناك واش ما كتفهمش او كتمهبل علينا وا سير كول ديك 9 مليون لي خلى ليك سيدك وبعد منا ها العار