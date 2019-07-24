بنكيران: ملي عفاني سيدنا من رئاسة الحكومة قلت ليه “جزاك الله خيرا”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة السابق ، عبد الاله بنكيران، أن قرار اقالته من رئاسة الحكومة، لم يكن بالخبر الحزين أو المفجع.ذ

بنكيران، قال في كلمته في اللقاء الذي تنظمه شبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الاربعاء، بندينة القنيطرة: “اقسم بالله أن يوم اقالتي من الحكومة كان يوم سرور وبشرت به زوجتي

مالي أنا ومال رئاسة الحكومة”.

وتابع الأمين العام السابق للحزب قائلا:” سيدنا عيط ليا المرة الاولى ملي تصدرنا الانتخابات و تعاونت معاه، عاودو صوتو علينا الناس وطلعت لكن جاء قرار اعفائي”، مسترسلا بالقول:”وملي عفاني سيدنا قلت ليه جزاك الله خيرا كنت مقلا فخففتني يا جلالة الملك”.

هو الملك، يقول بنكيران، و”رئيس الدولة اللي عندو الخريطة وشاف بلي ماشي من المصلحة نبقى وعفاني اذن فين المشكل”.

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