تحديث مرتقب لـ”واتساب” قد يحرج مستخدميه

هبة بريس ـ متابعة

في تحديث مرتقب، كشفت تسريبات عن نية شركة “واتساب” إطلاق تحديث جديد يتيح لمستخدمي التطبيق على هواتف “آيفون” الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى فتحه مستقبلاً.

وتقدم الميزة هذه حلاً مفيداً للمستخدمين الذين لا يريدون أن يعرف أصدقاؤهم أنهم شاهدوا الرسالة، أو أنهم على اتصال بالإنترنت.

وكشفت تغريدة نشرها متابع الأخبار التقنية على “تويتر” (WABetaInfo)، أن الميزة ستكون متاحة على هواتف “آيفون” في المستقبل.

وقال (WABetaInfo)، الذي يرصد الميزات الجديدة على الإصدار التجريبي من تطبيق “واتساب”: “تتمثل الميزة في ظهور إشعار الرسالة الصوتية الواردة على نظام iOS. ستكون متاحة في المستقبل (ربما في تحديث رئيس مع ميزات أخرى)”.

ويمكن أن يوفر مفهوم القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية عبر الإشعارات الظاهرة على شاشة القفل، الكثير من الوقت للمستخدمين، ولكنه لا يخلو من العيوب، حيث يمكن تشغيل الرسالة الصوتية بصوت عال عن طريق الخطأ، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويبحث تطبيق المراسلة المملوك من قبل “فيسبوك” عن طريقة للتأكد من عدم تعريض المستخدمين للإحراج، بالضغط على الرسائل صدفة أو دون قصد.

ولم تعلن أي جهة عن موعد إصدار هذه الميزة، كما لا يعلم الخبراء هل ستكون متاحة على أنظمة “أندرويد”، إلا أن التسريبات تقول إن الشركة قد تطلقها في أقرب وقت.

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