سطات…اطلاق منصة لمعالجة ملفات التعمير

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أشرف ابراهيم أبوزيد عامل اقليم سطات بمقر العمالة على افتتاح دورة تكوينية حول معالجة الوثائق المتعلقة بمجالي التعمير والاقتصاد إلكترونيا بواسطة المنصة الإلكترونية ” Rokhas.ma” لفائدة تقنيي التعمير ومسؤولي المصالح الاقتصادية ووكلاء المداخيل لمجموعة من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، ضمن خطوة تأتي في إطار تنزيل تطبيق مسطرة التدبير اللامادي لرخص التعمير بإقليم سطات، وبعد عدة لقاءات تواصلية مع منتخبي الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية.

وقد أكد عامل الإقليم على أهمية ورش رقمنة الإدارات الذي انخرطت فيه المملكة معتبرا هذه المنصة الإلكترونية ترجمة وتجسيدا عمليا لتدبير وتبسيط مساطر الحصول على رخص التعمير والرخص الاقتصادية مما سيساهم بشكل مباشر في تطوير مناخ الأعمال ببلادنا، داعيا جميع المشاركين في هذه الدورة التكوينية وجميع المتدخلين إلى الانخراط التام والفعال من أجل إنجاح هذا الورش الهام.

للإشارة فقد برمجت مصالح عمالة الإقليم دورات تكوينية في نفس الموضوع لكافة تقنيي التعمير ومسؤولي المصالح الاقتصادية ووكلاء المداخيل لمجموعة من الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ممثل مكتب الدراسات المكلف بتدبير منصة الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية ورئيس قسم التعمير بالعمالة والمستفيدون من هذه الدورة التكوينية، استعرض من خلاله ممثل مكتب الدراسات المكلف بتدبير منصة الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية جميع الشروحات المتعلقة بالمنصة الرقمية و كيفية التوقيع الإلكتروني لجميع الوثائق المكتوبة والمرسومة والمتعلقة بمجالي التعمير والاقتصاد، كما عرف هذا الاجتماع أيضا طرح العديد من التساؤلات من طرف المستفيدين حول هذا النظام الجديد .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0